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Полицейский автомобиль попал в аварию в Ростове-на-Дону

Автор:
ikotmaster
Дата публикации:
16:58
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ДТП на пересечении улицы Зои Космодемьянской и Можайской. Столкнулись два легковых автомобиля: иномарка и полицейский "УАЗ".

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