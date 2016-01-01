Полицейский автомобиль попал в аварию в Ростове-на-Дону

Автор: ikotmaster Дата публикации: 16:58

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ДТП на пересечении улицы Зои Космодемьянской и Можайской. Столкнулись два легковых автомобиля: иномарка и полицейский "УАЗ".