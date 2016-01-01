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В столице прохладная, но солнечная погода

Автор:
tim777
Дата публикации:
18:06
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В столице 25 марта установилась солнечная погода. В дневные часы столбики термометров поднимутся до +2... +4 градусов. Ветер будет дуть северо-западный, со скоростью 5–10 метров в секунду, в порывах скорость может вырасти до 13–17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба. Накануне МЧС предупредил москвичей о сильной гололедице, которая может образоваться на дорогах в ночь на 25 марта. Это связано с тем, что температура будет переходить через отметку в ноль градусов.

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