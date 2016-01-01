Граффити стюардессы на фоне Омского театра драмы на Большой Якиманке

Автор: tim777 Дата публикации: 18:07

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Художники федерального проекта «Арт-Фасад» нарисовали на стене одного из домов столицы граффити со стюардессой «Аэрофлота» на фоне Омского академического театра драмы. Большой рисунок можно увидеть на стене дома на улице Большая Якиманка, 35, в Москве. На граффити изображена стюардесса «Аэрофлота». На заднем плане — фасад драмтеатра с венчающим фронтон «Крылатым гением». Над девушкой в облаках пролетает самолет, а снизу надпись «Омск». Серия граффити при сотрудничестве «Аэрофлота» и проекта «Арт-Фасад», который занимается созданием патриотических изображений, начала появляться на фасадах московских домов в 2015 году. На сегодня художники «Арт-Фасада» также нарисовали стюардесс на фоне главных достопримечательностей Сочи, Санкт-Петербурга, Калининграда, Казани, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Воронежа и Перми.