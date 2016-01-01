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В здании Дирекции Парка Горького установили обновленную мемориальную доску с именами сотрудников парка, погибших в годы Великой Отечественной войны

Автор:
Uwis
Дата публикации:
18:08
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В здании Дирекции Парка Горького установили обновленную мемориальную доску с именами сотрудников парка, погибших в годы Великой Отечественной войны. До недавнего времени список состоял из 21 имени сотрудников, павших на полях сражений. Накануне 90-летнего юбилея парка историко-культурный сектор совместно с организацией «IV Поисковый Корпус» провел проверку актуальности информации и выяснилось, что список должен быть дополнен. Новый мемориал в дирекции Парка Горького содержит фамилии 44 сотрудников парка, погибших в Великой Отечественной войны.

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