В здании Дирекции Парка Горького установили обновленную мемориальную доску с именами сотрудников парка, погибших в годы Великой Отечественной войны

Автор: Uwis Дата публикации: 18:08

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В здании Дирекции Парка Горького установили обновленную мемориальную доску с именами сотрудников парка, погибших в годы Великой Отечественной войны. До недавнего времени список состоял из 21 имени сотрудников, павших на полях сражений. Накануне 90-летнего юбилея парка историко-культурный сектор совместно с организацией «IV Поисковый Корпус» провел проверку актуальности информации и выяснилось, что список должен быть дополнен. Новый мемориал в дирекции Парка Горького содержит фамилии 44 сотрудников парка, погибших в Великой Отечественной войны.