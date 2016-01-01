Подготовительные работы к проведению реконструкции по программе "Моя улица" в районе Якиманка

Автор: tim777 Дата публикации: 18:31

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ночь с 24 на 25 марта на участках Якиманской набережной начались подготовительные работы по программе «Моя улица». Подготовительные работы по программе «Моя улица» стартовали на Якиманской набережной, в 1-м, 3-м, 4-м Голутвинских переулках. Уточняется,что движение по 1-му Голутвинскому пер. ограничат от 2-го Голутвинского до 4-го Голутвинского пер. по четной стороне, от 4-го Голутвинского пер. до ул. Большая Якиманка по нечетной стороне. Движение по переулку на участке от 3-го Голутвинского пер. до Б. Якиманки будет осуществляться в противоположную сторону, а именно, в направлении ул. Большая Якиманка. По 3-му Голутвинскому пер. (от д. 22 к.3 по ул. Большая Якиманка) можно будет проехать только в сторону Якиманской набережной. Планируется частичное перекрытие проезжей части и тротуаров по нечетной стороне. По 4-му Голутвинскому переулку будет ограничено движение по нечетной стороне. Кроме того, в зону проведения работ попадают 133 парковочных места. Уже сегодня на затронутых участках появились объявления о закрытии парковок. Дорожные знаки паркоки обернуты в черные пакеты, а разметка парковочных карманов закрашивается рабочими. Вблизи участков проведения подготовительных работ возможны затруднения движения. В связи с этим автомобилистам следует корректировать свои маршруты в соответствии с ограничениями и выбирать пути объезда.