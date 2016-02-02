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Подтопление дорог в Суоярви с приходом весны

Автор:
diktatrr
Дата публикации:
18:31
  • 19
  • 0

На улице потеплело. Активно тает снег, а во дворах пройти и проехать практически невозможно. Такая ситуация по всему городу.

  • 19
  • 0

Комментарии (0)

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