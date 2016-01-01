Пешеход погиб под колёсами иномарки на Рязанском проспекте в Москве

На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Встреча с совой в Сургутском лесу

Встреча с совой в Сургутском лесу

Автор:
Егор Трушников
Дата публикации:
22:56
  • 6
  • 0

Неожиданная встреча совы с добычей в лесу

  • 6
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

44 0
16.03 15:49 | Илья Т.
Пожар в здании произошёл в Сургуте
78 0
01.02 01:41 | vkontakte22480982
Сова в городе Барнауле