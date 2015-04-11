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Подсветка Останкинской башни отключилась на 1 час в рамках акции "Час Земли"

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
21:09
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Подсветка Останкинской башни отключилась на 1 час в рамках акции "Час Земли". Заказ М24.

  • 13
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