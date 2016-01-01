Акция "Час Земли": старт велопробега от стен Кремля

Автор: tim777 Дата публикации: 21:43

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Велопробег в рамках акции "Час Земли" стартовал в столице. С 20:30 до 21:30, уже в десятый раз, архитектурная подсветка многих зданий Москвы погасла, тем самым ознаменовав начало традиционной акции "Час Земли". От стен Кремля в это же время стартовал приуроченный к данному мероприятию велопробег, в котором приняло участие несколько сотен велосипедистов. Маршрут колонны пролегал от Васильевского спуска по Кремлёвской и Пречистенской набережным, после чего по участку бульварного кольца, и наконец финишировала на Тверской улице. Час Земли (англ. Earth Hour) — ежегодное международное событие, проводимое Всемирным фондом дикой природы (WWF). Проводится в последнюю субботу марта и призывает всех — частных лиц, организации, школы, муниципальные образования, коммерческие учреждения — выключить свет и другие не жизненно важные электроприборы (кроме лифтов) на один час, чтобы стимулировать интерес к проблеме изменения климата, энергетического объединения человечества. Впервые это мероприятие было организовано Всемирным фондом дикой природы в Австралии совместно с изданием The Sydney Morning Herald в 2007 году, уже на следующий год получило мировую поддержку, а в 2009 году уже стало самой массовой акцией в истории человечества — по оценкам WWF, оно коснулось более миллиарда жителей планеты. В России Час Земли проводится с 2009 года.