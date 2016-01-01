Пешеход погиб под колёсами иномарки на Рязанском проспекте в Москве

На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Храм Христа Спасителя принял участие в акции "Час Земли"

Храм Христа Спасителя принял участие в акции "Час Земли"

Автор:
Uwis
Дата публикации:
22:54
  • 8
  • 0

Храм Христа Спасителя принял участие в акции "Час Земли".

  • 8
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

2 0
23:07 | Uwis
В Москве в рамках акции "Час Земли" прошел велопробег
23 0
21:43 | tim777
Акция "Час Земли": старт велопробега от стен Кремля
37 0
22:02 | Гринфельд Павел
Акция «Час Земли» завершилась в Москве. Большой театр
428 2
19.01 21:48 | tim777
Крещенский забег стартовал в центре Москвы