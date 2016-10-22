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Главная  /  Репортажи  /  В Москве в рамках акции "Час Земли" прошел велопробег

В Москве в рамках акции "Час Земли" прошел велопробег

Автор:
Uwis
Дата публикации:
23:07
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Прохождение колонны велопробега в рамках акции "Час Земли" по Пречистенской набережной.

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