Люк колодца стал помехой для автомобилистов на Волжском бульваре в Москве

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 25.03 23:34

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На Волжском бульваре днём велись дорожные работы по устранению глубоких трещин и выбоин в асфальтовом покрытии. У одного из колодцев, принадлежащего ГУП "Мосводосток" рабочие вырезали "карту" для последующей заливки жидким асфальтом. Обозначили место дорожным конусом в избежании аварийной ситуации. Но все равно один из автомобилистов не заметив дорожный конус совершил наезд на люк колодца, в итоге крышка вместе с кольцом перевернулись создав еще большую опасность водителям.