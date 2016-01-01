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Главная  /  Репортажи  /  Люк колодца стал помехой для автомобилистов на Волжском бульваре в Москве

Люк колодца стал помехой для автомобилистов на Волжском бульваре в Москве

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
25.03 23:34
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На Волжском бульваре днём велись дорожные работы по устранению глубоких трещин и выбоин в асфальтовом покрытии. У одного из колодцев, принадлежащего ГУП "Мосводосток" рабочие вырезали "карту" для последующей заливки жидким асфальтом. Обозначили место дорожным конусом в избежании аварийной ситуации. Но все равно один из автомобилистов не заметив дорожный конус совершил наезд на люк колодца, в итоге крышка вместе с кольцом перевернулись создав еще большую опасность водителям.

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