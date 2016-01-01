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Отключение подсветки Большого Каменного моста и Московского Кремля в рамках акции "Час Земли"

Автор:
Uwis
Дата публикации:
25.03 23:54
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Отключение подсветки Большого Каменного моста и Московского Кремля в рамках акции "Час Земли".

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