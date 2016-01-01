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Главная  /  Репортажи  /  С 26 марта 2017 года вводится "летнее" расписание движения пригородных электропоездов

С 26 марта 2017 года вводится "летнее" расписание движения пригородных электропоездов

Автор:
Uwis
Дата публикации:
00:21
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С 26 марта 2017 года, в связи с переходом стран ЕС на летнее время и корректировкой графика движения международных пассажирских поездов, а также по запросу ОАО «Центральная ППК» в связи с сезонным ростом пассажиропотока, изменяется расписание движения пригородных поездов. Всего назначаются 30 электропоездов, изменяются и продлеваются маршруты курсирования 21 электропоезду, изменяются дни курсирования 23 электропоездам. Подробнее с изменениями расписания движения можно ознакомиться на стендах у пригородных касс

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