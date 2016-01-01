С 26 марта 2017 года вводится "летнее" расписание движения пригородных электропоездов

Автор: Uwis Дата публикации: 00:21

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С 26 марта 2017 года, в связи с переходом стран ЕС на летнее время и корректировкой графика движения международных пассажирских поездов, а также по запросу ОАО «Центральная ППК» в связи с сезонным ростом пассажиропотока, изменяется расписание движения пригородных поездов. Всего назначаются 30 электропоездов, изменяются и продлеваются маршруты курсирования 21 электропоезду, изменяются дни курсирования 23 электропоездам. Подробнее с изменениями расписания движения можно ознакомиться на стендах у пригородных касс