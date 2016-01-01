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Состояние трассы Р-243 в Костромской области

Автор:
4ydik-KOCTPOMCKOU
Дата публикации:
09:08
  • 13
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Состояние трассы Р-243 в Костромской области. Дорожники просто засыпают ямы песком, видимо они забыли про ямочный ремонт и про битумную смесь.

  • 13
  • 1

Комментарии (1)

  • MRSlava
    01:05
    Уважаемый автор, укажите, пожалуйста, более точный адрес. Спасибо.
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