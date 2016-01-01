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За акцией "Час Земли" можно было наблюдать и с борта теплохода

Автор:
Uwis
Дата публикации:
01:40
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  • 0

За акцией "Час Земли" можно было наблюдать и с борта теплохода.

  • 11
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