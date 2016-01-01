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Разбитая дорога в Петропавловске-Камчатском

Автор:
Дарья Воронова
Дата публикации:
03:04
  • 11
  • 1

Центральная дорога города Петропавловск-Камчатский.

  • 11
  • 1

Комментарии (1)

  • MRSlava
    03:08
    Уважаемый автор, а у "Центральной дороги" есть название? Напишите его, пожалуйста. Спасибо
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