Пожар уничтожил баню в ТиНАО

Автор: Разведчик Дата публикации: 03:35

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Загорелась одноэтажная деревянно-рубленная баня с пристройкой и летней верандой на территории коттеджного поселка в деревне Шаганино. Пожар начался внутри бани в месте, где установлена печь. Хозяева бани растопили печь и находились внутри. Уже позднее от высокой температуры начала тлеть древесина у печной трубы. Через некоторое время тление перешло в стадию возгорания, что привело к пожару. Огонь моментально охватил стены и кровлю, начали гореть несущие деревянные балки. Хозяева бани заметили пожар не сразу, а лишь тогда, когда в огне была уже большая часть бани. Четверым хозяевам бани пришлось спасаться через окна. В это время начала рушиться потолочная часть и несущие балки. Это едва не стоило жизни женщине и ее мужу. Все находившиеся в бани люди все же смогли покинуть горящее помещение и вызвали пожарных. На месте происшествия работали 6 пожарных расчетов, дежурили медики и полиция. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. В ходе тушения пожарным пришлось вскрывать кровлю и подавать воду в места скрытого горения. Пострадавших нет, точная причина пожара выясняется.