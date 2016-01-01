На 60 км МКАД перевернулась фура

Автор: Разведчик Дата публикации: 06:54

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Перевернулась фура в составе тягача Мерседес. Грузовик двигался по внутренней стороне МКАД в сторону Волоколамского шоссе. На 66 километре трассы водитель грузовика не справился с управлением, большегруз занесло и машина опрокинулась на бок. После аварии водитель самостоятельно выбрался из кабины и не пострадал. Аварийный грузовик перекрыл 4 полосы МКАД из 5. Машина из Крыма, загружена шоколадом и товарами для животных. Для поднятия грузовика следуют спасатели и специальный пожарно-спасательный кран.