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На 60 км МКАД перевернулась фура

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
06:54
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Перевернулась фура в составе тягача Мерседес. Грузовик двигался по внутренней стороне МКАД в сторону Волоколамского шоссе. На 66 километре трассы водитель грузовика не справился с управлением, большегруз занесло и машина опрокинулась на бок. После аварии водитель самостоятельно выбрался из кабины и не пострадал. Аварийный грузовик перекрыл 4 полосы МКАД из 5. Машина из Крыма, загружена шоколадом и товарами для животных. Для поднятия грузовика следуют спасатели и специальный пожарно-спасательный кран.

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Комментарии (1)

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