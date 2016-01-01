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Ликвидация последствий ДТП на 66 км МКАД, где перевернулась фура

Автор:
denis947
Дата публикации:
08:06
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26 марта, ранним утром, на северо-западном участке МКАД произошло ДТП. На внутреннеей стороне 66 км перевернулась фура, груженная кормами для животных. Перевернувшийся длинномер перекрыл 4 из 5 рядов движения. На место ДТП для ликвидации последствий аварии и поднятия фуры на колеса прибыли пожарно-спасательные подразделения и спецкран. В результате ДТП пострадавших нет.

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