В деревне Поляны в "Новой" Москве сгорел частный дом

Автор: Разведчик Дата публикации: 09:29

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Загорелся одноэтажный частный дом в деревне Поляны. Пожар начался внутри дома после того, как хозяин затопил печь и вышел на улицу. За короткое время огонь охватил большую часть дома, после чего пламя перекинулось на чердак и кровлю. К прибытию первых пожарных расчетов весь дом в плане 5 м. на 4 м. был объят огнем. Хозяин успел вынести из дома газовые баллоны. В непосредственной близости от горящего дома построен соседский двухэтажный дом, обшитый сайдингом. Обшивка на доме начала плавиться, создалась угроза перехода огня. Пожарные незамедлительно подали на защиту дома водяные стволы. Позднее дом был проверен при помощи тепловизоров. Признаков горения обнаружено не было, дом удалось спасти. Горящий дом к тому моменту уже горел по всей площади, произошло обрушение конструкций. На ликвидацию пожара ушло около 2 часов. Пострадавших нет.