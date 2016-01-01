Еженедельный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 25 марта 2017 года
- Автор:
- MR_Denis
- Дата публикации:
- 09:53
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- 12
25 марта на телеканале Россия 24 вышел еженедельный выпуск программы Мобильный репортер.
Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.
В программу, показанную в эфире 25 марта, вошли репортаж Воронина Дениса о сливе в реку в Домодедовском районе Подмосковья 50 тонн нефтепродуктов, репортаж о сбросе золы в реку в районе села Бобровка Челябинской области, репортаж автора cepera112 о сбросах нечистот в реку Клютома в Козельске, репортаж автора PanGIM о нечистотах в водоеме Ростова-на-Дону, репортаж автора BearShtein о угольной пыли на берегах в Находке, репортаж Жукова Ильи о том, как рыбак остался на льду во время прохождения мимо него ледокола, репортаж автора Lifter о том, как канатоходец прошёл натянутой растяжке на стройплощадке в Нальчике.
Программа «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» расширяет свои границы вещания. Теперь свои программы «Мобильный репортер» выходят во Владивостоке, Казани, Нижнем Новгороде, Липецке, а также в Кузбассе.
Мы запустили официальное мобильное приложение «Мобильный репортер» для смартфонов на платформе «Android» и мобильное приложение «Мобильный репортер» для смартфонов на платформе «iOS».
Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
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