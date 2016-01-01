Центральный участок Калужско-Рижской линии закрылся на один день для проведения ремонтных работ

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 12:43

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Сегодня, 26 марта 2017 года, в течение всего дня прекращено движение поездов на центральном участке Калужско-Рижской линии от станции «Проспект Мира» до станции «Октябрьская». Более 1200 специалистов различных служб Московского метрополитена​ задействованы в ремонтно-профилактических мероприятиях, направленных на повышение уровня комфорта и безопасности пассажиров. В рамках широкого спектра выполняемых работ в течение 26 часов будет проверено состояние 12,5 км пути и заменены изношенные элементы путевого хозяйства: более 200 шпал и шпальных коротышей, почти 2 км рельсовых плетей и порядка 600 шурупов. Также эксперты переберут 70 узлов контактного рельса и уберут солевые и иловые отложения на 3 км пути при помощи аппарата высокого давления. Кроме этого, службы метрополитена проведут комплекс работ по уборке пассажирских зон платформ и вестибюлей. В частности, осмотр и ремонт светильников, промывку станционного пути, путевой стены, мраморной облицовки колонн и гранитного пола платформ. Сегодня движение поездов осуществляется только на участках «Новоясеневская» - «Октябрьская» и «Проспект Мира» - «Медведково». Станции «Тургеневская» и «Сухаревска» закрыты на вход и выход. Перевозка пассажиров через станцию «Китай-город» осуществляется только по Таганско-Краснопресненской линии, а через станцию станцию «Третьяковская» - по Калининско-Солнцевской линии. Станции «Октябрьская» и «Проспект Мира» временно работают как конечные с пересадками на одноименные станции Кольцевой линии. На время закрытия центрального участка Калужско-Рижской линии для проезда пассажиры могут воспользоваться другими станциями метрополитена, расположенными в непосредственной близости от закрытых, а также наземным транспортом. Работа закрытых станций возобновится в понедельник, 27 марта​, в 05:30.