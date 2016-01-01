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На МКАДе в Москве "появились" трамваи нового поколения "Витязь-М"

Автор:
Стрелец
Дата публикации:
12:56
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На МКАДе в Москве были замечены трамваи нового поколения "Витязь-М", которые перевозили в одно из трамвайных депо столицы.

Первые трамваи будут курсировать по маршруту №17 (Останкино — Медведково). До конца года в Москве пустят 100 «Витязей-М».

Отмечается, что новые трамваи издают меньше шума и они оборудованы для маломобильных граждан. Также в них установлены камеры наблюдения, спутниковая навигация и климат-контроль.

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