На МКАДе в Москве "появились" трамваи нового поколения "Витязь-М"
- Автор:
- Стрелец
- Дата публикации:
- 12:56
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На МКАДе в Москве были замечены трамваи нового поколения "Витязь-М", которые перевозили в одно из трамвайных депо столицы.Первые трамваи будут курсировать по маршруту №17 (Останкино — Медведково). До конца года в Москве пустят 100 «Витязей-М».
Отмечается, что новые трамваи издают меньше шума и они оборудованы для маломобильных граждан. Также в них установлены камеры наблюдения, спутниковая навигация и климат-контроль.
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