На МКАДе в Москве "появились" трамваи нового поколения "Витязь-М"

Автор: Стрелец Дата публикации: 12:56

20

20 0

На МКАДе в Москве были замечены трамваи нового поколения "Витязь-М", которые перевозили в одно из трамвайных депо столицы.

20

20 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/181341

Первые трамваи будут курсировать по маршруту №17 (Останкино — Медведково). До конца года в Москве пустят 100 «Витязей-М».Отмечается, что новые трамваи издают меньше шума и они оборудованы для маломобильных граждан. Также в них установлены камеры наблюдения, спутниковая навигация и климат-контроль.