Экспозиция современных и классических автомобилей в Парке Горького
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 14:00
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- 28
Экспозиция современных и классических автомобилей открылась на Пушкинской набережной в рамках фестиваля «Ворвись в весну». Это «заряженные» авто японского происхождения: яркие цвета, сильные аудио-системы и низкий профиль резины – ультрасовременные «японцы» в стиле фильма «Форсаж» напомнят о ритме столицы. С другой стороны – американская классика: Ford разных времен, большой литраж и широкий профиль колес, ретро-классика
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