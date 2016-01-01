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Экспозиция современных и классических автомобилей в Парке Горького

Автор:
tim777
Дата публикации:
14:00
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Экспозиция современных и классических автомобилей открылась на Пушкинской набережной в рамках фестиваля «Ворвись в весну». Это «заряженные» авто японского происхождения: яркие цвета, сильные аудио-системы и низкий профиль резины – ультрасовременные «японцы» в стиле фильма «Форсаж» напомнят о ритме столицы. С другой стороны – американская классика: Ford разных времен, большой литраж и широкий профиль колес, ретро-классика

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