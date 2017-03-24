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Автомобиль доставки пиццы попал в ДТП на Нагатинской улице: 1 пострадавший

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
14:19
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На юге Москвы произошло ДТП с участием автомобиля доставки пиццы, пострадал 1 человек. На пересечении улиц Нагатинская и 2-го Нагатинского проезда столкнулись автомобиль доставки пиццы "Лада Гранта" и "Хёндай Портер. Водитель автомобиля "Лада" остановился на светофоре на красный сигнал светофора, в тот же момент не тормозя в него врезался "Хёндай Портер". От сильного удара, автомобиль "Лада" пересёк проезжую часть, вылетел на тротуар, затем проехал ещё около 5 метров врезался в газовую трубу. В результате ДТП, травмы получил водитель автомобиля "Лада". С рассечением головы и ушибами его госпитализировали в одну из больниц города. На место прибыли сотрудники ГИБДД. Как рассказал водитель автомобиля "Хёндай", у автомобиля отказали тормоза. Окончательные причины ДТП установит группа разбора.

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