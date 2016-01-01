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Выставка кошек из приютов проходит сегодня в центре дизайна «Artplay» в центре Москвы

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
14:39
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Фестиваль о тех, кто рядом WOOF вновь открыл свои двери для всех, кто мечтает о четвероногом друге! 26 марта кошки из приютов ждут своих новых хозяев в Центре дизайна «Artplay» по адресу ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, Малый зал (7А)! Вы сможете выбрать себе любимца, посетить благотворительный маркет, попробовать самую вкусную еду от участников фуд-корта. Для детей работает игровая зона с мастер-классами и аниматорами! А наши партнеры приготовили для новых хозяев кошек потрясающие призы! Также, на фестивале вы узнаете о самой большой стройке первого в России Центра помощи животным «Мокрый нос» и даже стать причастным к этому большому делу, ведь все средства, собранные на мероприятии, будут направлены на его строительство! Информация с сайта-организатора фестиваля woof-fest.ru Вчера здесь же прошла выставка собак из приютов https://www.mreporter.ru/reports/181258

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