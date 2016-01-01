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Фестиваль "ворвись в весну" в саду Эрмитаж

Автор:
vlad67
Дата публикации:
15:38
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Для маленьких детей в саду Эрмитаж в рамках фестиваля "Ворвись в весну" организовано несколько мастер классов и различные представления.

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