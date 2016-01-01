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Спасатели спасли 1 человека и собаку из пруда на северо-востоке столицы

Автор:
Max_019
Дата публикации:
16:20
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26 марта 2017 года в 14 часов 41 минуту в оперативную дежурную службу Центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о том, что по адресу: ул. Инженерная, д. 1, на пруду "Марс", человек провалился под лёд. На место ЧП незамедлительно выехали спасатели Аварийно-спасательного отряда № 3. Как рассказали очевидцы, женщина гуляла с собакой-овчаркой. Собака выбежала на лёд и провалилась в воду. Мимо проходили двое мужчин. Они, не сговариваясь, с двух сторон пруда бросились на её спасение. Собака провалилась почти на середине пруда. Мужчинам не удалось до неё добраться и они стали возвращаться на берег. В этот же момент уже подъехали спасатели. Они помогли одному мужчине выбраться на берег. Мужчина был передан медикам для осмотра. Также были приняты меры к спасению собаки. Она была благополучно спасена и передана хозяйке. После осмотра мужчина от госпитализации отказался - его отвезли домой. Информации о втором мужчине, который бросился на спасение, нет.

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