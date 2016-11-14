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Сильный ветер со снегом на трассе М5

Автор:
poitaf
Дата публикации:
16:37
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После сильного ветра со снегом на трассе М5 образовалось много ДТП и пробок.

  • 23
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