Сборка фестивальных павильонов в Столешниковом переулке

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 17:18

10

10 0

В Столешниковом переулке приступили к сборке фестивальных павильонов. Уже скоро в столице откроется Пасхальный фестиваль.