Пешеход погиб под колёсами иномарки на Рязанском проспекте в Москве

На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Чистка от грязи Крымской эстакады

Чистка от грязи Крымской эстакады

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:17
  • 11
  • 0

Городские службы очищают от мусора и грязи Крымскую эстакаду.

  • 11
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

10 0
17:19 | LaimeLaim
Ясный и солнечный день в столице
10 0
17:18 | LaimeLaim
Сборка фестивальных павильонов в Столешниковом переулке
1671 5
04.02 22:02 | tim777
Два человека пострадали в результате ДТП на Крымском мосту
10 0
16:58 | LaimeLaim
Мойка бульварного ограждения на Страстном бульваре