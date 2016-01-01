Пешеход погиб под колёсами иномарки на Рязанском проспекте в Москве

На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Ямы и лужи на дорогах Рубцовска

Ямы и лужи на дорогах Рубцовска

Автор:
averjachkin
Дата публикации:
17:34
  • 9
  • 0

Дороги Рубцовска. Таких улиц в нашемгороде много.

  • 9
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

52 0
14:41 | Вася Лебедев
Состояние дороги на Юбилейной улице в Килемарах в Марий Эл
16 0
13:21 | iog_ann
Ужасное состояние дороги к городской больнице № 4 в Комсомольске-на-Амуре
24 1
09:08 | 4ydik-KOCTPOMCKOU
Состояние трассы Р-243 в Костромской области
30 0
25.03 19:04 | dolly0102
Состояние дорог в Иванове
35 0
25.03 07:54 | roma22
Дороги города Рубцовск в Алтайском крае