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Главная  /  Репортажи  /  Капремонт жилого фонда в городе Лесном Свердловской области

Капремонт жилого фонда в городе Лесном Свердловской области

Автор:
Антон Кислицин
Дата публикации:
18:47
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Вот так у нас в стране идет капитальный ремонт жилого фонда! На видео показан один из домов на котором разобрали крышу, а постелить новую не успели ведь на прошлой неделе солнечных дней было "мало". Стало тепло сегодня пошел снег, который сразу же растаял и нескончаемыми ручьями побежал людям в квартиры в маленьком АЛЕППО (35 квартал) по улице 8-Марта дом 4. Это сюда уходят миллионы из наших карманов! Прокуратура в свою очередь на жалобы жильцов отвечают цитата: "Мы не знаем на какой козе к ним подъехать, ведь это такая мощная организация". Понагнали каких-то гастарбайтеров непонятных, которые не известно еще как в город попали? Вот так и получается сегодня 2-3 семьи на 35-ом затопило, а завтра половина города окажется в воде!

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