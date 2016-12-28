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На востоке столицы выросла свежая зелёная травка

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
18:46
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На востоке столицы, на Сиреневом бульваре, на газоне одного из жилых домов выросла свежая зелёная травка.

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