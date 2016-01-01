Пешеход погиб под колёсами иномарки на Рязанском проспекте в Москве

На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Жители проспекта Дружбы в Курске четверть века просят сделать дорогу

Жители проспекта Дружбы в Курске четверть века просят сделать дорогу

Автор:
Evgen-1
Дата публикации:
19:15
  • 31
  • 1

Четверть века жители проспекта Дружбы, улиц Просторная, Лиственная и прилегающих к ним прояст сделать в этом районе дорогу, но кроме голословных обещаний никто на их просьбы до сих пор никак не отреагировал. Здесь нет дорог вообще, не говоря уже о тротуарах, освещении на улицах, пандусах для колясок и прочих благах цивилизации. Сюда не ходит общественный транспорт, не ездят такси, скорые застревают, не доехав до пациентов. В районе нет ни одной аптеки, продуктового магазина, школы и другой инфраструктуры. Жители брошены на произвол судьбы. И всё это происходит в областном центре ЦФО - в городе Курск.

  • 31
  • 1

Комментарии (1)

  • Evgen-1
    19:36
    Видеосъемка велась на регистратор, закрепленный в верхней части лобового стекла автомобиля, поэтому всё выглядит более оптимистично, чем есть на самом деле. Глубина некоторых ям, преодолеваемых автором на видео, доходит до полуметра.
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

6 0
19:19 | showbiznes
Лужи и грязь на улицах Батайска
16 0
17:34 | averjachkin
Ямы и лужи на дорогах Рубцовска
14 0
18:52 | Алексей Анненков
Дороги Новгородской области
59 0
14:41 | Вася Лебедев
Состояние дороги на Юбилейной улице в Килемарах в Марий Эл
75 0
01.03 22:15 | Наталия
"Подснежники" под окнами жилого дома в городе Курске