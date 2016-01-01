Жители проспекта Дружбы в Курске четверть века просят сделать дорогу

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Четверть века жители проспекта Дружбы, улиц Просторная, Лиственная и прилегающих к ним прояст сделать в этом районе дорогу, но кроме голословных обещаний никто на их просьбы до сих пор никак не отреагировал. Здесь нет дорог вообще, не говоря уже о тротуарах, освещении на улицах, пандусах для колясок и прочих благах цивилизации. Сюда не ходит общественный транспорт, не ездят такси, скорые застревают, не доехав до пациентов. В районе нет ни одной аптеки, продуктового магазина, школы и другой инфраструктуры. Жители брошены на произвол судьбы. И всё это происходит в областном центре ЦФО - в городе Курск.