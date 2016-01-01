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Лужи и грязь на улицах Батайска

Автор:
showbiznes
Дата публикации:
19:19
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На протяжении многих лет дорога и тротуары в критическом состоянии, администрация города на письма и жалобы не реагирует.

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