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Главная  /  Репортажи  /  85 лет ОКЖДВ и 1-й отдельной ордена Александра Невского Кёнигсбергской железнодорожной бригады отметили 25.03.2017 года в Петергофе

85 лет ОКЖДВ и 1-й отдельной ордена Александра Невского Кёнигсбергской железнодорожной бригады отметили 25.03.2017 года в Петергофе

Автор:
Leobr
Дата публикации:
19:40
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85 лет Особого корпуса ЖДВ и 1-й отдельной ордена Александра Невского Кёнигсбергской железнодорожной бригады отметили 25.03.2017 года в Петергофе. Создано соединение на Дальнем Востоке, принимало участие в Великой Отечественной войне, в частности в защите Ленинграда. С 1945 года перебазировалось в г.Омск - развитие железных дорог в Сибири. С 1975 по 1985 годы - на будущую станцию Алонка, строительство Восточного БАМа. Далее перебазировали на Алтай и в Кемеровскую область. В 2009 году расформирована. Но остались и востребованы сегодня сотни километров железной и на Алтае автодорог, мостов и других сооружений. Автор этого репортажа тоже служил в её составе в 1981-83 годы на БАМе. Соединения нет, но осталась память о прошлом. Об этом и говорили в городе Петергоф ветераны, собравшись в Военном институте ЖДВ и военных сообщений на Военно-исторической конференции. Поздравления от руководства ГУ ЖДВ РФ, Военного института, руководства С-Петербурга. Выступления ветеранов части - и генералов и рядовых. Здесь только часть увиденного.

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