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Тысячи людей вышли на Тверскую в знак протеста против коррупции в стране

Автор:
Стрелец
Дата публикации:
19:56
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Тысячи людей плотным потоком шли по обеим сторонам Тверской улицы от площади Белорусского вокзала в сторону Охотного ряда. Не меньше было и сотрудников силовых ведомств. В связи с тем, что митинг на Пушкинской площади не был согласован, люди устроили просто прогулку по Тверской. Но даже такая прогулка напугала власти, вот поэтому было много сотрудников полиции и ОМОНа. И над всем этим постоянно барражировал вертолёт.

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