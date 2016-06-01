Тысячи людей вышли на Тверскую в знак протеста против коррупции в стране

Автор: Стрелец Дата публикации: 19:56

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Тысячи людей плотным потоком шли по обеим сторонам Тверской улицы от площади Белорусского вокзала в сторону Охотного ряда. Не меньше было и сотрудников силовых ведомств. В связи с тем, что митинг на Пушкинской площади не был согласован, люди устроили просто прогулку по Тверской. Но даже такая прогулка напугала власти, вот поэтому было много сотрудников полиции и ОМОНа. И над всем этим постоянно барражировал вертолёт.