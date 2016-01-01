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В ожидании возвращения Зимы!

Автор:
Vladimir Dubrovsky
Дата публикации:
20:24
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Сегодня в Тамбовской области был последний теплый солнечный день, уже завтра по прогнозам синоптиков ожидается похолодание и сильные осадки в виде снега и мокрого снега, местами возможна метель, также может образоваться временный снежный покров. В середине недели ожидается дальнейшее похолодание и сильный порывистый ветер до 15 - 17 м/с. В ночное время температура воздуха будет понижаться до -8°С. Стоит отметить что последние несколько ночей наблюдался очень сильный туман с очень низкой видимостью.

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