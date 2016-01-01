Незаконная утилизация нефтеналивных судов, загрязнение акватории Волги продуктами утилизации

Автор: Leonardovlg Дата публикации: 20:25

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В красноармейский районе г. Волгограда в акватории Сарептского затона производится утилизация нефтеналивных судов ( река-море). Утилизация происходит методом газорезки прямо в воде, не то что с нарушениями СЭС, а просто нанося колосальный вред природным ресурсам. Хотя на расстоянии в 200 метров находится слип, на котором раньше завод КСРЗ ремонтировал корабли. С прошлого года одно судно затонуло в результате неквалифицированных действий утилизаторов и было попросту заброшено, с каждым приливом вымывая остатки нефтяных продуктов прямо в акваторию. В том году на поверхности наблюдались огромные нефтяные пятна на поверхности воды, которые естественным образом спустило течением вниз по Волге. В водоеме многократно увеличилось количество мертвой рыбы. Песок на берегу весь пропитан мазутом от кораблей, мусор закапывают прямо на берегу. А ведь помимо продуктов нефтяного остатка на такого рода судах содержится множество других опасных материалов. Пробовали обращаться в разного рода инстанции, но все без толку. Директором завода является бывший полковник милиции Киселев Алексей Алексеевич, и все ему не по чем. Если есть неравнодушные люди к такому наплевательскому отношению к нашей природе прошу не оставаться безучастными . Давайте сохраним от нашего родного города хотя бы то что осталось .