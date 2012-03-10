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"Грязевые" дороги в Правдинске Калининградской области

Автор:
masha190708
Дата публикации:
21:55
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"Грязевые" дороги в Правдинске Калининградской областию. Участки под ИЖД дали, а про подъездные пути забыли.

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