Работы по утеплению фасада «дома-книжки» на Новом Арбате

Автор: Uwis Дата публикации: 21:51

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Работы по утеплению фасада «дома-книжки» на Новом Арбате. На время работ мультимедийное оборудование и подсветка на здании отключены.