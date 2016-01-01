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Главная  /  Репортажи  /  Работы по утеплению фасада «дома-книжки» на Новом Арбате

Работы по утеплению фасада «дома-книжки» на Новом Арбате

Автор:
Uwis
Дата публикации:
21:51
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Работы по утеплению фасада «дома-книжки» на Новом Арбате. На время работ мультимедийное оборудование и подсветка на здании отключены.

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