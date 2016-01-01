Пешеход погиб под колёсами иномарки на Рязанском проспекте в Москве

На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Автомобиль скорой помощи перевернулся на Садово-Спасской улице в Москве

Автомобиль скорой помощи перевернулся на Садово-Спасской улице в Москве

Автор:
Sargo
Дата публикации:
26.03 22:58
  • 24
  • 0

В Москве на улице Садово-Спасская возле дома 11 перевернулась карета скорой помощи.мо

  • 24
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

7 0
00:25 | Sargo
В Москве идет сильный снегопад
24 0
00:11 | tim777
Последствия ДТП с участием кареты скорой помощи на Садовом кольце
70 0
21.03 13:25 | magomed007
Автомобиль "Gelendwagen" перевернулся в Дагестане
58 0
10.03 18:29 | Аноним
Ржавый автомобиль "Скорой помощи" замечен в поселке Новый в Удмуртии