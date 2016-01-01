Ухудшение погоды в столичном регионе

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 26.03 23:46

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Поздно вечером в воскресенье в столице начала портится погода. Начал идти мокрый снег, дует северо-западный ветер, который местами достигает 20 м/с. Температура по данным Яндекс составляет +2 градуса. В МЧС отметили, что из-за налипания снега возможны повреждения линий электропередачи и повал деревьев. Кроме того, из-за осадков местами возможно ухудшение видимости, затруднение движения транспорта и возникновение заторов на дорогах.