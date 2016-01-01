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Крупный пожар произошёл в ТЦ "Скарабей" на 8-м км МКАД

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
26.03 23:48
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26 марта 2017 года в 19 часов 49 минут в оперативную дежурную службу Центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о загорании на цокольном этаже ТЦ "Скарабей" на 8-ом км МКАД д.3, стр.1. Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли по заявке. Охрана здания до прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуировала порядка 30 человек. После расстановки сил и средств было установлено, что происходит горение на цокольном этаже на площади 50 кв.м. товаров народного потребления и обшивки стен. Благодаря грамотным действиям пожарно-спасательных подразделений в 21 час 11 минут возгорание было локализовано, а в 21 час 16 минут ликвидировано. На месте работало 9 единиц пожарно-спасательной техники и 32 человека личного состава. Пострадавших нет.

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