Последствия ДТП с участием кареты скорой помощи на Садовом кольце

Автор: tim777 Дата публикации: 00:11

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26 марта вечером в центре Москвы произошло ДТП с участием кареты скорой медицинской помощи и легкового автомобиля. ДТП произошло на регулируемом перекрёстке на пересечении Садовой-Спасской улицы и проспекта Академика Сахарова. В результате столкновения карета скорой помощи перевернулась на левый бок. Сообщается, что в момент ДТП пациента в карете скорой не было. В результате ДТП пострадал фельдшер, он госпитализирован. Причины ДТП устанавливаются. Не исключено, что водитель скорой мог пересекать перекрёсток под запрещающий сигнал светофора.