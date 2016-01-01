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В Москве идет сильный снегопад

Автор:
Sargo
Дата публикации:
00:25
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На Москву обрушился снегопад. Сильный ветер. В некоторый районах Москвы повалены деревья.

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