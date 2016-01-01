Ледовая переправа в Республике Коми

Автор: galutsky Дата публикации: 00:39

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В поселок Седкыркещ (пригород Сыктывкара Республики Коми) сейчас можно попасть только пешком по весеннему льду. Но если очень смелый, то и на машине.