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Ночной снегопад на юго-западе столицы

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
01:10
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Ночью в столице начался снегопад. Порывы ветра усиливаются. Снег покрывает собой газоны и ветки деревьев.

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